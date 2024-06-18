«Боня сразу показала, что ей не нравится Сысоева»: об отношениях участниц «Выжить в Дубае» — профайлер Анищенко

Виктория Боня после выхода шоу «Последний герой» продолжает отбиваться от ярлыка скандалистки, который на нее неожиданно навесили.

Звезда отказалась спать в одной палатке с мужчинами, что по правилам этики и морали вполне логично. Но не для Джигана и Саши Стоуна, которые наотрез отказались «отдавать» своих любимых женщин (Оксану Самойлову и Надю Сысоеву) в палатку к Виктории Боне. В итоге до сих пор в Сети идет обсуждение, что со светской львицей «никто не захотел спать».

«Это я не захотела спать с мужчинами!» — отбивается Боня.

Вместе с тем профайлер Илья Анищенко в обсуждении проекта ТНТ с Teleprogramma.pro заметил, что Виктория Боня сразу была недовольна появлением на шоу Нади Сысоевой. Может быть, моментально сообразила, что это готовая коалиция с Сашей Стоуном? Ведь вдвоем «выбивать» соперника намного проще, чем в одиночку.

«Во время появления на проекте Нади Сысоевой Виктория Боня попадает в кадр. Заметно, что она чем-то немного недовольна, губки надувает. Видимо, у нее какое-то не очень хорошее отношение к Наде. Она и дальше потом будет стоять и надувать губки. Открытой улыбки от появления Сысоевой нет. Но это может быть обычная реакция женщины, которая была одна среди мужчин, а тут появляется вторая, еще и более молодая. И все внимание мужчин переключается на нее. А может быть, платье Нади ей понравилось. В любом случае радости от появления точно нет», — поведал профайлер изданию.