Почему на самом деле Бондарчуки прячут свою дочь от людей: такой диагноз не каждый воспринимает спокойно

Мало кто знает, но у режиссера Федора Бондарчука и журналистки Светланы Бондарчук есть 25-летняя дочь Варя. Девушка страдает ДЦП и по некоторым сведениям после развода родителей проживает с отцом.

Диагноз не сказать, что обыденный, но и не удивительный, люди знают людей с таким недугом, периодически видят их. Тогда почему звездные родители уже много лет прячут ее от глаз публики? Лишь иногда Светлана Бондарчук публикует одно и то же фото наследницы в соцсетях. Недавно она вновь выставила его в соцсетях. На снимке — девочка-подросток, а не взрослый человек, каковой Варя на самом деле сейчас является.

Сайт Teleprogramma.pro обратился за разъяснением ситуации к ясновидящему Дионисию . И он назвал сразу несколько причин, отчего звезды не хотят лишний раз светить свою наследницу.

Во-первых, считает ясновидящий, им тяжело признать столь тяжелый недуг у своего ребенка в психоэмоциональном плане. И особенно потому, что они популярны.

«Это публичные люди, они стараются держать марку счастливых и успешных людей. Поэтому им сложно признать, что у них ребенок «с проблемами». Они стараются его скрыть», — сказал эксперт.

Во-вторых, не исключено, что они прислушиваются к поверью, согласно которому дети отвечают за грехи своих родителей и могут родиться с инвалидностью, отрабатывая их карму.

И в-третьих, Бондарчуки прячут свою дочь от негатива, который может на нее обрушиться со стороны хейтеров и недоброжелателей.

«Внешний мир — довольно жестокий, агрессивный, от него исходит постоянный негатив в сторону таких людей. Общество часто не самым приятным образом реагирует на тех, кто не похож на большинство: кто-то оборачивается, кто-то тыкает в них пальцем, а кто-то открыто издевается. Поэтому вполне логично, что родители берегут психику своей дочки», — прокомментировал Дионисий.