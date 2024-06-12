Об «особенной» дочке Бондарчуков — ясновидящий Дионисий: «Дети с ДЦП — это наказание»

Недавно Светлана Бондарчук выставила в соцсети фотографию своей «особенной» дочери Вари от Федора Бондарчука. Больной ДЦП девушке уже 25 лет, но светская львица почему-то решила скрыть от публики, как наследница выглядит сейчас, и показала архивный снимок, на котором Варя еще подросток.

Ясновидящий Дионисий в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл народное поверье, согласно которому якобы рожденные с ограниченными возможностями дети даны людям в наказание за какие-то «взрослые» грехи. Не исключено, что Светлана верит в это и старается особо не афишировать свою личную проблему.

«Дети с ДЦП — это большая психоэмоциональная травма для родителей принципе. К тому же существует определенное поверье, и кто-то в него верит, что дети с ДЦП — это божье наказание, карма за твои деяния. Ведь ребенок, приходящий в этот мир, безгрешный, и если он получает такой диагноз на всю жизнь, то это кармические долги его родителей», — сказал Дионисий.