Стоун после заявлений Бони о новом «Выжить в Дубае» признал: «Часто выдаю столько энергии, сколько хотят вытащить люди»

Скоро на ТНТ начнется показ нового сезона проекта «Выжить в Дубае» с ведущими Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей. Известно, что в числе участников окажутся звезды Виктория Боня и Саша Стоун.

Как призналась экс-участница шоу «Дом-2», на проекте у нее не сложились отношения с блогером. Между ними возникали некие конфликтные ситуации, которые Вика Боня сочла неким театром для привлечения внимания публики.

Вместе с тем Саша Стоун признался журналисту сайта Teleprogramma.pro, что не всегда справляется со своей эмоциональностью, потому что зачастую выдает столько энергии, сколько хотят вытащить из него люди. Но он активно над этим работает и ощущает позитивные изменения.

«Благодаря большому спорту у меня выработалась жесткая дисциплина, поэтому тренируюсь практически каждый день, уже не представляю свою жизнь по-другому. А если у меня плотный график, съемки, и я никак не успеваю в зал, то иду на пробежку. Так что за физическое состояние на проекте я спокоен. Плюс я уже участвовал в подобных проектах, и этот опыт мне точно пригодится. Здесь речь даже не о том, как физически преодолевать различные испытания, а о том, как их преодолевать морально.

Из прошлых проектов я для себя вынес, что мне еще нужно работать над эмоциональностью, принятием и энергией, которую я отдаю не в то русло. Поэтому с каждым разом я ощущаю рост, больше работаю над собой, чтобы приходить на испытания с новыми силами», — поведал Стоун Teleprogramma.pro.