Ясновидящая Хуснетдинова об умершей Кпадону: «Она не страдает на том свете»

Не утихают страсти вокруг фигуры Либерж Кпадону, которая, будучи молодой и яркой девушкой, оказалась забытой родственниками и друзьями. И пролежала около месяца после своей смерти в закрытой квартире. Никто не потревожился за нее реально, никто не пришел навестить. Хотя многие знали, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

Журналисты Teleprogramma.pro поинтересовались у ясновидящей Айгуль Хуснетдиновой, какой она видит сейчас душу Либерж Кпадону, не страдает ли она, уйдя в другой мир.

«Она не страдает на том свете», — успокоила медиум.

В то же время экстрасенс заметила, что Либерж Кпадону нуждается в правильном захоронении, достойном, не как попало, без блогерских фишек со стороны ее друзей.

Напомним, ранее ее приятели и коллеги по «Дому-2» устроили фотосессию до и после прощания с умершей. А теперь родители Кпадону не могут найти между собой общего языка по поводу того, где должен быть прах их дочери — в Африке или в России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».