«Будет новый брак и дети»: о будущем мужа умершей Заворотнюк — таролог Абравитова

В ночь на 30 мая не стало актрисы Анастасии Заворотнюк.

Беспокоясь за состояние фигуриста Петра Чернышева, вдовца, Teleprogramma.pro попросила посмотреть, как он переживет это событие, у таролога Марианны Абравитовой . Эксперт успокоила поклонников спортсмена: он, хоть и не сразу, но сумеет психологически справиться с ситуацией.

«У Петра Чернышева адаптация будет непростая и долгая. Только через несколько лет он действительно придет в себя и у него будет новый брак. В этом браке родятся дети», — сказала таролог.

Она заверила, что со всеми родственниками Анастасии Заворотнюк в будущем все будет хорошо. Но пережить случившееся им всем будет непросто.