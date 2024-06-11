«Психологическое состояние Орбакайте — плохое»: как певица сдала сама себя — профайлер Филатов

«Очень показательное видео. Фраза о творческих планах и о том, что у нее все «зашибись», очень смазана. К тому же то, что у Орбакайте не «все зашибись», подтверждает очень неуверенная невербалика: одностороннее пожатие плечом, одностороннее и акцентированное опущение уголка губ вниз, запинка в речи, напряженная жестикуляция. Если это экстраполировать на общее психологическое состояние Кристины, то можно сказать, что оно нехорошее.

Показательно еще неискреннее удивление и негативный невербальный акцент на нем — на фразе «любой блогер позавидовал такому пиару». Нет, невербалика Кристины показывает, что она не считает это пиаром и недовольна ситуацией. К тому же когда Кристина благодарит своих друзей и поклонников за поддержку, это тоже выглядит сильно неубедительно, поскольку сопровождается невербальным отрицанием — очевидным мотанием головы и напряженной нижней третью лица и нарушением дыхания. Это позволяет сказать, что Кристина не удовлетворена поддержкой друзей и поклонников, которую она, возможно, получает. Даже если она и есть, то Кристине ее недостаточно», — прокомментировал профайлер видео.