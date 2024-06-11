«Шаг умный и хитрый»: о заявлении Орбакайте после выпада Пугачевой — таролог Абравитова

«Этим заявлением со стороны Орбакайте был сделан хитрый ход. С одной стороны, она сообщила россиянам, чем занимается, дав знать, что она рядом с соотечественниками. Но с другой стороны, она не сказала конкретные слова, что она сделала выбор в пользу россиян и России, что ее страна там, где ее люди.

Своими словами она вроде бы открестилась от того, что сказала мать (не высовываться, отмолчаться). Но с другой стороны, этим заявлением она себе открыла широкую дорогу, показав, что может занимать любую сторону. В ее речи подчеркнута именно работа, выведена из поля идейная составляющая. Шаг достаточно умный, хитрый. И даже если вдруг она будет одной ногой здесь, а другой там, то это не противоречит ее заявлению. То есть вроде бы и заявление от нее есть, и в то же время дорога у нее развернута не в одну сторону, а на 360 градусов», — высказалась Марианна Абравитова.