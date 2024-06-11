«Шаг умный и хитрый»: о заявлении Орбакайте после выпада Пугачевой — таролог Абравитова

Недавно Алла Пугачева выпустила песню с красноречивым названием «Не высовывайся, дочка». Таролог
Реакция была достаточно скорой. Композиция Аллы Пугачевой разворошила человеческий улей в Сети, и в адрес ее старшей наследницы посыпались комментарии самого разного толка. Кристина Орбакайте впервые после февральский событий выступила с заявлением. Но, стоит отметить, сделала она его не хуже Эзопа, утверждая, что в ее жизни все отлично.
«Этим заявлением со стороны Орбакайте был сделан хитрый ход. С одной стороны, она сообщила россиянам, чем занимается, дав знать, что она рядом с соотечественниками. Но с другой стороны, она не сказала конкретные слова, что она сделала выбор в пользу россиян и России, что ее страна там, где ее люди.
Своими словами она вроде бы открестилась от того, что сказала мать (не высовываться, отмолчаться). Но с другой стороны, этим заявлением она себе открыла широкую дорогу, показав, что может занимать любую сторону. В ее речи подчеркнута именно работа, выведена из поля идейная составляющая. Шаг достаточно умный, хитрый. И даже если вдруг она будет одной ногой здесь, а другой там, то это не противоречит ее заявлению. То есть вроде бы и заявление от нее есть, и в то же время дорога у нее развернута не в одну сторону, а на 360 градусов», — высказалась Марианна Абравитова.
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