Пластический хирург Плахотин о материнстве Решетовой: «Женское дело — рожать, а мужское — бороться за отчество»

С усилением слухов о возможных отношениях мужа Алсу, Яна Абрамова, с Анастасией Решетовой появились и новые разговоры в Сети. Пользователи Всемирной паутины пишут, что сын блогерши якобы мог появиться на свет не от Тимати, а как раз от супруга знаменитой певицы.

Сразу отметим, что никаких фактов, которые бы подтвердили измены Яна Абрамова или его отцовство вместо Тимура Юнусова, не существуют. Это все на уровне болтовни.

Teleprogramma.pro решила обратиться к пластическому хирургу Владимиру Плахотину , который хорошо разбирается в физиогномике, чтобы по внешности определить, чей же Радмир на самом деле наследник — Тимати или Яна Абрамова.

«Знаете, есть такая поговорка: «Женское дело — рожать, а мужское — бороться за отчество». Так что пусть ребята борются за отчество. Понятное дело, что точно определить, от кого ребенок, может только генетическая экспертиза», — сказал эксперт.