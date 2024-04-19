На какие пластические операции решилась Поргина, чтобы выглядеть моложе: рассказ пластического хирурга Плахотина

75-летняя актриса Людмила Поргина в интервью сайту Teleprogramma.pro рассказала, что не делает пластические операции, а пользуется только дешевеньким кремом «Янтарь» фабрики «Свобода». Дескать, она решила стареть с узнаваемым для людей лицом.

Однако пластический хирург Владимир Плахотин, оценив внешний вид актрисы, пришел к выводу, что звезда все-таки делала пластику.

По его мнению, Поргина применяла блефаропластику верхних и нижних век, а также подкалывала область малярных мешков, скулы и губы. Он также не исключает, что актриса делала подтяжку лица и ботокс.

«Из того, что она оперировала, 100% это блефаропластику верхних и нижних век. Причем верхних недавно, а нижних лет пять назад. Подкалывала область малярных мешков, то есть скулы. Они у нее хорошо стоят. Просто так они так стоять не могут в 75 лет, это либо подкололи, либо подтянули. Губы она, конечно, тоже подкалывала 10–15 лет назад. Это видно по ровному контуру губ, такой может быть только от вколотого геля. Без него он был бы морщинистым. Не исключено, что она чуть-чуть подкалывает ботокс, поскольку у нее брови хорошо взлетевшие. И не исключено, что лет 15–20 назад актриса делала подтяжку, потому что и шея у нее неплохо сохранилась и овал лица достаточно четкий», — прокомментировал эксперт.

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