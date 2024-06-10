«Молодцы! Сумели выстроить стратегию»: о победе Миногаровой и Хачатурова в «Сокровищах» — журналист Беккужев

Журналист Антон Беккужев в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro заметил, что Мария Миногарова и ее друг Парур Хачатуров выиграли один миллион юаней в шоу «Сокровища императора» на ТНТ во многом из-за случайного стечения обстоятельств.

Дело в том, что эта пара вышла в финал благодаря тому, что выбывшие участники проекта отдали им «черную кошку». На сей раз она приносила удачу — позволяла войти в финал без предварительных испытаний.

«А если бы они все-таки оказались в этом предфинальном испытании? И если бы три пары боролись между собой — Дава с братом, Ершов с мамой, и Мария с Паруром? Вышли бы они тогда в финал? Это большой вопрос. То есть тут, конечно, им повезло, им помогли голоса выбывших участников», — сказал Антон Беккужев.

Также он обратил внимание, что Мария и Парур — пара молодая, а вот в команде Ершова все-таки было слабое звено в виде мамы, которая явно старше их.

«Я был уверен, что «синие» вылетят достаточно рано, а они оказались в самом финале. Поэтому в финальной битве у Парура и Маши было преимущество в возрасте, силе, сноровке», — сказал эксперт.

Вместе с тем Антон Беккужен заметил, что команде «зеленых» удалось совершить настоящий прорыв в плане проработки межличностных отношений, выстроить грамотную коммуникацию и уверенно рвануть в сторону финишной прямой.

«Я поздравляю ребят, они молодцы! Сумели выстроить грамотно стратегию, рассчитали не только свои физические силы, но и сумели построить хорошие отношения со всеми участниками шоу, что и помогло им в финале», — высказался Антон.