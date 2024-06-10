Таролог Абравитова успокоила поклонников Тимати: «Ребенок у Решетовой от него» — ответ болтунам

Разводящимся Алсу и ее мужу Яну Абрамову сейчас не позавидуешь. Звездная пара не особо распространяется о своем разводе, а любопытство публики подчас рождает страшные вещи.

Сплетники вовсю обвиняют супруга певицы в изменах, приписывая ему даже конкретную «разлучницу» — Анастасию Решетову. А когда болтать об этом попусту устали (подтверждений ведь не нашлось разговорам), быстро переметнулись на экс-возлюбленную Тимати. Дошли до того сочинители, что стали приписывать отцовство сына Решетовой Абрамову, даже кто-то сходство разглядел...

Однако спешим успокоить народ: это все неправда. Таролог Марианна Абравитова заверила журналиста Teleprogramma.pro, что папа у Ратмира — Тимур Юнусов. Не стоит выдумывать того, чего на самом деле не существует.

«Человек так устроен, что ему хочется верить в чудо. В обыденной жизни людям часто не хватает фантазии, каких-то вторых смыслов, интриг и скелетов в шкафу. И вот из-за развода Алсу с мужем они решили, что ребенок Анастасии Решетовой вовсе не от Тимати, а от Абрамова. Такие истории мы, конечно, слышали и ранее в огромном количестве. Например, мы помним, как продюсер «Ласкового мая» представлялся племянником Горбачева. А если мы включим основные федеральные каналы телевидения, то каждое второе ток-шоу будет иметь сценарий с сюжетом, похожим на тот, что придумали сейчас поклонники по поводу ребеночка Решетовой. Дескать, мама скрывала, а на самом деле отец ее сына — великий человек, олигарх.

Должна развеять эти слухи, потому что на самом деле все банально и просто: Ратмир рожден от Тимати, у Анастасии Решетовой от Яна Абрамова детей пока нет. Но жизнь непредсказуема, возможно, они появятся в будущем», — резюмировала таролог Абравитова.