«Моральные уроды» и «людишки»: Пугачева вновь обрушилась на россиян с жуткими словами

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press.

Алла Пугачева в соавторстве с Ниной Алексеенко выпустила новую композицию.

Алла Пугачева вновь обрушилась на россиян с резкой критикой, не жалея на них эпитетов. Сделала это певица через свою новую песню «Не высовывайся, дочка».

В композиции артистка просит свою наследницу «не высовываться» и «сидеть в уголке». А иначе она лишится своего имущества. При этом Алла Пугачева ссылается на неких «моральных уродов», которые «в душу плюют». Общество она называет «больным» и «убогим», с которого «нечего взять», также вместо слова «люди» она говорит «людишки».

Музыку к песне Алла Пугачева написала сама, а слова — Нина Алексеенко. Композиция доступна для прослушивания на интернет-площадках.

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