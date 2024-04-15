Про роман Муцениеце и Кологривого сказала таролог Абравитова: «Он был неизбежен. Вовремя остановились»

Актеры Агата Муцениеце и Никита Кологривый встретились на съемочной площадке фильма «Я — медведь». Между ними вспыхнула романтическая связь, что подтвердил сам Никита Кологривый в недавнем интервью Лауре Джугелия на YouTube-канале Fametime TV.

Таролог Марианна Абравитова прокомментировала этот роман, сказав, что несмотря на то, что они очень разные люди, их роман был неизбежен. Однако, по ее мнению, продолжение этого романа, тем более переход в серьезные отношения или семейные узы, были бы неразумны.

Эксперт подчеркнула, что оба актера — адекватные люди, которые не стали строить иллюзий насчет друг друга. Этот роман добавил ярких красок в работу над проектом, но если бы он продолжился за пределами съемочной площадки, то впечатления и воспоминания о романе были бы совершенно другими.

«Это действительно соприкосновение, такое романтическое, эротическое, причем еще соприкосновение гранями таланта, потому что они играли вместе. Можно сказать даже, что это мини-романчик был. Он был неизбежен, но они оба достаточно умные люди и остановились именно на таком краткосрочном варианте. Вспоминают друг друга с легкостью. Это была феерия, темную сторону Луны друг другу они не показали», — сказала таролог.

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