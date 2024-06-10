Какое будущее ждет «зеленых» после победы в «Сокровищах императора»: провокации, переживания — таролог Горшкова

Мария Миногарова и Парур Хачатуров неожиданно для самих себя выиграли миллион юаней в проекте ТНТ «Сокровища императора». Оба участника битвы признались, что никогда ни в каких играх победителями не становились и сами в шоке от своей удачливости.

Вместе с тем ни для кого не секрет, что получение больших денег «из ниоткуда» далеко не всегда позитивно влияет на людей. Как сложится дальнейшая судьба «зеленых», мы попросили увидеть по картам Таро таролога Анну Горшкову.

На игроков в зеленых одеждах выпали следующие карты: паж мир, VIII луна, I маг.

«У Марии Миногаровой и Парура Хачатурова после выпуска шоу в течение года будет непростая ситуация. Они ощутят большое желание показать себя, вероятны какие-то провокации с их стороны для привлечения внимания. Не исключено, что Мария и Парур сделают какие-то неожиданные заявления, распространят необычные новости о себе. Участники команды в течение года будут испытывать глубокие переживания, сомнения в себе и правильности выбранного пути. Но все это благополучно для них закончится, они смогут осознать, чего хотят от жизни и по какому пути двигаться дальше», — рассказала сайту Teleprogramma.pro таролог Анна Горшкова.