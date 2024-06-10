Что ждет Ершова после «Сокровищ императора» — таролог Горшкова: «Успеха нет, одни амбиции»

Как ни стремился любой ценой к победе Евгений Ершов в «Сокровищах императора» на ТНТ, он не смог выиграть миллион юаней. Деньги достались команде «зеленых» — Марии Миногаровой и Паруру Хачатурову.

Однако было видно, что блогер пытался измениться к концу игры, демонстрируя расположение и снисхождение к матери. Не всегда у него это получалось, конечно, но, может быть, борец ММА сделает выводы и изменит свою жизнь и взгляд на нее?

Сайт Teleprogramma.pro попросил сделать расклад таролога Анну Горшкову на «синих». Увы, похоже, что чуда не произойдет…

На будущее «синих» выпали карты: VII пентакли, VI пентакли и паж жезлы.

«По этому раскладу я вижу желание заработать себе славу и деньги не совсем общепринятым путем, а попытками лавировать между нашими и вашими. Но успеха, большого прорыва после проекта в течение года у них не будет. Здесь просто много амбиций, желаний, идей, но участники команды так и не смогут определиться со своей позицией. Это состояние метания продолжится и дальше», — сказала таролог.