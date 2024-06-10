Эксперт по этикету Скиба о победе «зеленых» в «Сокровищах императора»: «Смогли договориться!»

В шоу ТНТ «Сокровища императора» неожиданно для многих победила команда «зеленых», которую составляет двое игроков — Мария Миногарова и Парур Хачатуров.

Они пришли в проект позже других и совсем не были похожи на лидеров, то и дело плетясь в хвосте. К тому же друзья постоянно ругались…

Однако ближе к завершению шоу Мария и Парур научились взаимодействовать друг с другом и смогли сорвать пальму первенства, заслужив похвалу тренера по этикету Евгении Скибы.

«Шоу завершилось! Все, что мы наблюдали в поведении участников на протяжении игры, в финале достигло апогея. «Зеленые» сделали самое главное — смогли договориться между собой и прийти к победе!» — прокомментировала Евгения Скиба прошедшую игру.