Поклонники Харламова запасаются попкорном — третий брак юмориста в Сети называют фиктивным

Фолловеры приятно удивлены: непростые отношения Гарика Харламова и Катерины Ковальчук все же обрели свое логическое продолжение в ЗАГСе. Этой неожиданной новостью ныне супруга комика поделилась в своем блоге, сопроводив публикацию очаровательными фотографиями.
«Тили-тили-тесто»
Но почему же для многих поклонников пары это событие стало настоящей неожиданностью? Особенно после непрозрачных намеков Бульдога — в виде помолвочного кольца на том самом пальчике Ковальчук и словами «тили-тили-тесто»? Да потому что развитие отношений резидента Comedy Club уже порядком утомили публику. Ведь до недомолвок о предложении были недомолвки о расставании.
Напомним, в начале февраля на шоу «Натальная карта» Гарик обозначил, что его сердце свободно, чем подтвердил гуляющие слухи о разрыве пары: ведь влюбленные уже продолжительное время не появлялись вместе как в жизни, так и в соцсетях. А тут кольцо на пальце. В Сети посчитали, что комик заигрался с интригой и укатал подписчиков на этих эмоциональных качелях до тошноты.
Накануне Катерина Ковальчук сделала недвусмысленную публикацию в блоге. Фото: соцсети
Кому-то это нужно
Более циничные пользователи Сети не стали распыляться на восторги и поздравления, а экспертно заявили: «Это жжж неспроста». Ведь к гадалке не ходи, чтобы понять: если селебрити движут не чувства, значит движет пиар. Особенно хорошо пазл складывается, если учесть, что не за горами премьера второго сезона сериала «Гусар», в котором принимают участие как Ковальчук, так и Харламов.
Саня: «Брак сроком до премьеры второго «Гусара».
Olga: «Кстати, я так и не дождалась продолжения, оно вообще вышло, подскажите, кто смотрел?!»
Наталья: «Зачем он каждый раз женится?»
Михаил: «Теперь главное для невесты — аккуратнее относиться к выбору ролей».
Лили: «Хоть и фиктивный, а все равно приятно».
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Вместо крупного плана с женихом, Ковальчук поделилась милой фотографией со своим отцом. Фото: соцсети
Человеческий фактор
Есть и другое мнение. Конечно, в преддверии выхода «Гусара» совместное мелькание Катерины и Гарика в Сети на руку всем — как актерам, так и продюсерам сериала. Но звезды — прежде всего люди, и ничто человеческое им не чуждо.
«Расставшимся актерам было бы сложно взаимодействовать на съемочной площадке, а так каждый будет чувствовать себя комфортно», — предположил автор канала «Женский журнал Клео».
Что ж, логично. Учитывая, что роман у Харламова и Ковальчук завязался именно на съемках первого «Гусара» (сезон вышел в 2020 году), супруги могли просто-напросто поддаться ностальгии и окунуться в нахлынувшие чувства. Кстати, воскресшая страсть запросто может стать причиной беременности актрисы, а это еще один веский повод подать заявление в ЗАГС.
Кстати, с Анной Ковальчук Екатерина вовсе не однофамильцы, а сестры, — что стало для многих большим открытием. Фото: соцсети
Партия с прицепом
Пока одни упорно не верят в искренние чувства актеров, другие развивают не менее увлекательную тему. А именно: зачем 31-летней Катерине дважды разведенный 43-летний Харламов с дочерью от Кристины Асмус, отношения с которой нормальными не назовешь?
Звездочка: «Чокнутая женщина. Дважды разведенный чел, живущий с бывшей женой в одном доме. От всех жен плохо уходил».
Лена Шу: «Да пусть хоть с ней будет счастлив! Он детей хочет и семейного уюта».
Но — чужая душа потемки. Неравнодушным только и остается, что запастись попкорном и наблюдать за развитием этой нестандартной лавстори. В целом Катерина нравится публике своей скромностью и уравновешенностью, возможно такая семейная жизнь придется Бульдогу по сердцу.
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