Поклонники Харламова запасаются попкорном — третий брак юмориста в Сети называют фиктивным

Фолловеры приятно удивлены: непростые отношения Гарика Харламова и Катерины Ковальчук все же обрели свое логическое продолжение в ЗАГСе. Этой неожиданной новостью ныне супруга комика поделилась в своем блоге, сопроводив публикацию очаровательными фотографиями.

«Тили-тили-тесто»

Но почему же для многих поклонников пары это событие стало настоящей неожиданностью? Особенно после непрозрачных намеков Бульдога — в виде помолвочного кольца на том самом пальчике Ковальчук и словами «тили-тили-тесто»? Да потому что развитие отношений резидента Comedy Club уже порядком утомили публику. Ведь до недомолвок о предложении были недомолвки о расставании.

Напомним, в начале февраля на шоу «Натальная карта» Гарик обозначил, что его сердце свободно, чем подтвердил гуляющие слухи о разрыве пары: ведь влюбленные уже продолжительное время не появлялись вместе как в жизни, так и в соцсетях. А тут кольцо на пальце. В Сети посчитали, что комик заигрался с интригой и укатал подписчиков на этих эмоциональных качелях до тошноты.