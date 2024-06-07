Асмус против Ковальчук: кто одевается лучше, бывшая или новая жена Харламова — оценка стилиста

Бывший муж Кристины Асмус шоумен и юморист Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук. И Асмус, и Ковальчук — актрисы. Кроме того, на лицо и по телосложению они довольно похожи, отметила в беседе с Teleprogramma.pro стилист Диана Плиско.
«Просто как будто один и тот же человек. Обе маленькие, хрупкие. Внешность просто как одно лицо, и глаза, и волосы. Если говорить про стиль, то Катерина и Кристина, судя по тому, как они одеваются, находятся в архетипе любовницы. Присутствуют женственные силуэты, формы немножко открытые, но все деликатно. Стопроцентное попадание в архетип любовницы», — считает эксперт.
При этом, по ее словам, в образе обеих актрис присутствуют и агрессивные нотки, которые проявляются через элементы одежды, например, через черный цвет.
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Фото: Global Look Press
«Если говорить, кто мне больше нравится, как одет, я, наверное, отдам свой голос за Катерину. Все ее выходы более деликатные, все четко подобрано, нет перебора. Красивая прическа, красивое платье. У Кристины есть хорошие попадания, но есть и то, что хотелось бы скорректировать в образе», — заявила Плиско.
Фото: Global Look Press
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