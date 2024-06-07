Асмус против Ковальчук: кто одевается лучше, бывшая или новая жена Харламова — оценка стилиста

Бывший муж Кристины Асмус шоумен и юморист Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук. И Асмус, и Ковальчук — актрисы. Кроме того, на лицо и по телосложению они довольно похожи, отметила в беседе с Teleprogramma.pro стилист Диана Плиско.

«Просто как будто один и тот же человек. Обе маленькие, хрупкие. Внешность просто как одно лицо, и глаза, и волосы. Если говорить про стиль, то Катерина и Кристина, судя по тому, как они одеваются, находятся в архетипе любовницы. Присутствуют женственные силуэты, формы немножко открытые, но все деликатно. Стопроцентное попадание в архетип любовницы», — считает эксперт.

При этом, по ее словам, в образе обеих актрис присутствуют и агрессивные нотки, которые проявляются через элементы одежды, например, через черный цвет.