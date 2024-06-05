Адвокат Шель о просьбе женщин к Киркорову не судиться с Успенской: «Он это игнорирует»

Предпринимательницы Краснодарского края записали обращение к Филиппу Киркорову, который судится с Любовью Успенской, назвавшей его женоненавистником. Они призвали отозвать иск на 10 миллионов рублей и не мстить певице.

Адвокат Юрий Шель заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что такие обращения никак не повлияют на артиста, поскольку мнения поклонников или моралистов его мало волнует.

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