Адвокат Шель о просьбе женщин к Киркорову не судиться с Успенской: «Он это игнорирует»

Предпринимательницы Краснодарского края записали обращение к Филиппу Киркорову, который судится с Любовью Успенской, назвавшей его женоненавистником. Они призвали отозвать иск на 10 миллионов рублей и не мстить певице.
Адвокат Юрий Шель заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что такие обращения никак не повлияют на артиста, поскольку мнения поклонников или моралистов его мало волнует.
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«Это высокомерный и тщеславный человек. И до Киркорова многие обращения не доходят, потому что он ведет дела через адвоката Александр Добровинского, который отфильтровывает информацию. Если за этим не стоит реальная сила в виде правоохранительных органов, налоговой инспекции, какого-то уголовного преследования, а просто люди выражают свои пожелания, Киркоров на это плевать хотел.
Когда кто-то высказывает критику, он, как эгоист и нарцисс, это игнорирует и даже смеется. Я считаю, что люди не меняются, он только немножко после вечеринки Насти Ивлеевой язык прикусил, не стал так откровенно и вызывающе себя вести, но остался таким же, каким был», — заявил Шель.
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