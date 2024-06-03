Филипп Киркоров сменил имидж после релиза песни с Олегом Майами: «Ощущаю себя на 33»

Филипп Киркоров уже давно выступает на сцене. Он регулярно меняет имидж. В 2023 году певец сделала пластическую операцию и стал краситься в пепельный блонд. Потом он снова стал темненьким, сделав короткую стрижку. А после Нового года артист вернулся на телевидение, сделав челку.

Примечательно, что минувшей весной он выпустил трек с Олегом Майами. Презентация хита «Стирай» только состоялась. Киркоров решил снова сменить имидж. Он обновил прическу под стиль главного героя киносаги «Поющие в терновнике». В связи с этим король отечественной эстрады поменял аватарку в соцсетях. Теперь он носит наряды без страз.

По словам Киркоров, он выпустит целую музыкальную трилогию. В декабре артист хочет презентовать картину «Черная пантера», где обещает показать свое спортивное тело.

«Когда мне исполнилось 33 года, как Олегу сейчас. Я себе дал установку, что буду и внешне, и внутренне выглядеть на этот возраст. И я честно скажу, ощущаю себя на 33, хотя мне в этом году исполнилось 57», — сказал Киркоров, пишет KP.RU.