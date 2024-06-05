«Ощущение обделенности, ненужности»: дети Нюши могут страдать без нее в Дубае — психолог Барабанов

Певица Нюша в настоящее время находится в России и дает концерты, а вот своих сына и дочь звезда оставила в Арабских Эмиратах, где живет ее муж Игорь Сивов. С ним звезда в скором времени разводится. Она решила, что так детям будет комфортнее, поскольку дочь Симба уже начала учиться в Дубае, сообщила певица Лауре Джугелия в интервью на канале Fametime TV.

Нюша утверждает, что часто навещает детей, фактически живя на два города — Москву и Дубай. Дескать, они уже привыкли к такому графику мамы.

Увы, психолог Родион Барабанов в беседе с Teleprogramma.pro выразил мнение о том, что детям все-таки важно присутствие мамы рядом.

«Дети в ранние периоды своей жизни ориентируются на материнскую поддержку, ее присутствие им крайне важно, как значимого взрослого человека в их жизни. Детям важно, чтобы мама могла разделить с ними и их успехи, и неудачи», — сказал психолог.

Конечно, эксперт допускает, что жизнь может складываться у родителей по-разному, и иногда им приходится жить отдельно по разным причинам. Но за этим нередко следуют негативные реакции.

«Вынужденный разрыв с родителями оставляет в первую очередь эмоциональный отпечаток, воспитывая у детей ощущение обделенности, ненужности, глобальной отчужденности», — предупредил Родион Барабанов.

Вместе с тем тяжелые последствия отсутствия важного родителя рядом можно сгладить.

«Но Нюша все-таки артистка, человек публичный. В силу профессии она вынуждена в какие-то моменты быть вдали от детей. Здесь важно родителям воспитывать в детях понимание сменяемости: сегодня они с папой, а через какое-то время обязательно будет контакт с мамой.

Очень хорошо, если Нюша на этот период времени оставит детям какие-то «мамины задания», которые должны быть выполнены к моменту ее возвращения. Либо она на расстоянии будет контролировать жизнь детей, возлагать на них обязанности и ежедневно спрашивать о ходе их исполнения. Это минимизирует риск негативных психологических последствий», — посоветовал эксперт.