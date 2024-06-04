«Песни Пугачевой — это срез истории»: скоро про поступки певицы забудут, считает таролог Абравитова

Поклонники Аллы Пугачевой в восторге: песню «Осенний поцелуй» включили на «Ретро ФМ», а отрывок из клипа «Зайка моя» показали на «Муз-ТВ».

Почитатели народной артистки делятся в соцсетях, что творчество певицы потихоньку стали «возвращать» на радио и телевидение. Хотя известно, что прямых запретов на песни Аллы Борисовны на самом деле не было.

Неужели Примадонна вновь вступает в свои права? Об этом сайт Teleprogramma.pro спросил таролога Марианну Абравитову . И эксперт полагает, что песни артистки действительно постепенно вернутся в электронные СМИ.

«В каком-то усеченном виде, конечно, песни Пугачевой останутся на территории нашей страны, потому что это срез истории, можно сказать, генный код. Многие люди выросли на ее песнях, поэтому потребность в них все равно есть. Другое дело, что для многих сейчас песни Пугачевой слились с ее личностью, и это вызывает диссонанс. Но пройдет какое-то время, и личность от музыки все-таки отсоединится, останется только музыка. Ее песни, конечно, являются классикой советской и российской эстрады, а классика не умирает», — сказала Марианна Абравитова.