Онколог Пылев о методах лечения глиобластомы, с которой боролась Заворотнюк «Прогноз плохой в любом случае»

Причиной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, как и певицы Жанны Фриске, стал рак головного мозга (глиобластома). Отец Фриске сообщал, что Жанна на первых этапах, в 2013 году, проходила лечение в США и медики заявляли, что терапия будет проводиться для того, чтобы продлить жизнь, но вылечить глиобластому невозможно.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук
«Безусловно, появляются новые схемы лечения, но надо понимать, что если диагноз ставится на поздней стадии и хирургическое лечение по тем или иным причинам невозможно, то в любом случае прогноз плохой. Появились новые режимы лекарственного лечения, но речь идет лишь о продлении жизни на какое-то дополнительное количество месяцев, не больше», — пояснил врач.
Он отметил, что глиобластома, в отличие от других злокачественных опухолей мозга, относится к агрессивному виду рака.
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«На первом этапе, если это возможно, опухоль надо удалять. Дальше пациенты проходят лучевую терапию и длительную химиотерапию. Если болезнь возвращается, но рецидив пойман на раннем этапе, можно сделать повторную операцию. После этого подключаются уже дополнительные методы лекарственного лечения.
Но, несмотря на то, что действительно появляются новые схемы лекарственной терапии, новые лучевые методы, хирургический этап остается доминирующим для лечения данных пациентов», — резюмировал Пылев.
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