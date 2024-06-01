Онколог Пылев о методах лечения глиобластомы, с которой боролась Заворотнюк «Прогноз плохой в любом случае»

Причиной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, как и певицы Жанны Фриске, стал рак головного мозга (глиобластома). Отец Фриске сообщал, что Жанна на первых этапах, в 2013 году, проходила лечение в США и медики заявляли, что терапия будет проводиться для того, чтобы продлить жизнь, но вылечить глиобластому невозможно.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал Teleprogramma.pro, что изменилось в лечении этого заболевания и появились ли какие-то новые методы, с помощью которых могли продлить жизнь Заворотнюк на несколько лет.

«Безусловно, появляются новые схемы лечения, но надо понимать, что если диагноз ставится на поздней стадии и хирургическое лечение по тем или иным причинам невозможно, то в любом случае прогноз плохой. Появились новые режимы лекарственного лечения, но речь идет лишь о продлении жизни на какое-то дополнительное количество месяцев, не больше», — пояснил врач.

Он отметил, что глиобластома, в отличие от других злокачественных опухолей мозга, относится к агрессивному виду рака.

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