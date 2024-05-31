Заворотнюк могли спасти? Был ли шанс у звезды «Моей прекрасной няни» победить рак, рассказала астролог

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, умершая 30 мая, пять лет боролась с раком головного мозга. При ее лечении использовались даже экспериментальные методики. Состояние актрисы долго было стабильным, но в последние полгода начало резко ухудшаться.

Астролог Анна Савельева рассказала, что страшная болезнь не оставила Анастасии шансов на спасение. Актрисе лишь продлили жизнь на некоторое время.

«Когда только объявили о ее заболевании, уже тогда было понятно, что это неизлечимо. Все равно будет летальный исход. Глиобластома на какое-то время затихла, но потом начала прогрессировать. С этим не живут долго. Это очень мучительная болезнь», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Савельева отметила, что шанс на спасение у Заворотнюк мог бы появиться, если бы опухоль нашли на ранней стадии, либо был поражен другой орган, а не головной мозг.

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