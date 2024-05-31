«Очень большое обременение»: почему семья Заворотнюк отправила ее перед смертью в хоспис — ответ онколога

Актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся на 54-м году жизни, провела свои последние дни в хосписе. Она пять лет боролась с раком головного мозга и все это время жила в своем доме вместе с семьей.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал Teleprogramma.pro, почему в некоторых случаях лучше поместить больного человека в хоспис, а не пытаться организовать уход и лечение дома.

«Можно организовать даже на дому реанимационную палату, поставить аппарат ИВЛ. Все зависит от финансов. Но хоспис все-таки предназначен для ухода за такими пациентами. То есть он уже организационно придуман и оснащен именно для этого. Там есть препараты, которые безрецептурно нельзя получить. Приходит конкретный специалист, который помогает облегчить страдания. Каждым аспектом занимается профессиональный специалист, который может, например, сделать спинальную анестезию или гастроскопию. Обычный доктор этого не сделает. Этого дома не обеспечить», — подчеркнул Черемушкин.

Если больной человек просто потихоньку угасает и все достаточно стабильно, его можно оставить дома, заявил онколог.

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