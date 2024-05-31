«Отношения в семье были прекрасные»: профайлер Филатов о близких Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала поклонникам в соцсетях редкие кадры со своей мамой. На видео актриса веселится и танцует со своими близкими родственниками: мужем Петром Чернышевым, мамой Валентиной Борисовной, дочками Милой и Анной, сыном Майклом.

Все выглядит довольно беззаботно, счастливо и мило. Но нет ли в этом наигранности, скрытого негатива, ревности? Все-таки семья разновозрастная, дети рождены от разных отцов… С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к профессиональному профайлеру Алексею Филатову , основателю Академии профайлинга.