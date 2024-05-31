«Отношения в семье были прекрасные»: профайлер Филатов о близких Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала поклонникам в соцсетях редкие кадры со своей мамой. На видео актриса веселится и танцует со своими близкими родственниками: мужем Петром Чернышевым, мамой Валентиной Борисовной, дочками Милой и Анной, сыном Майклом.
Все выглядит довольно беззаботно, счастливо и мило. Но нет ли в этом наигранности, скрытого негатива, ревности? Все-таки семья разновозрастная, дети рождены от разных отцов… С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к профессиональному профайлеру
Изучив видео, эксперт не нашел в нем негативных подтекстов. Семья на самом деле предельно счастливая и гармоничная.
«Судя по этому видео, отношения в семье были прекрасные. Со взаимопомощью, пониманием и заботой. Причем, учитывая, что они прошли много испытаний и трудностей. Муж, дети, мама поддерживали и помогали Анастасии. Видео теплое, эмоциональное, как и многие другие из их семьи», — сказал профайлер.
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