«Здесь такая счастливая»: дочь Заворотнюк Анна впервые показала редкие домашние кадры с мамой

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые показала публике домашние кадры с мамой. Наследница актрисы выставила их в соцсети, сопроводив трогательным текстом.

Она призналась, что пять лет не могла найти в себе сил, чтобы заняться фото- и видеоархивами с мамой.

На одном из видеороликов Анастасия Заворотнюк играет с младшей дочкой Милой и выглядит лучезарно счастливой.