«Здесь такая счастливая»: дочь Заворотнюк Анна впервые показала редкие домашние кадры с мамой

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые показала публике домашние кадры с мамой. Наследница актрисы выставила их в соцсети, сопроводив трогательным текстом.
Она призналась, что пять лет не могла найти в себе сил, чтобы заняться фото- и видеоархивами с мамой.
На одном из видеороликов Анастасия Заворотнюк играет с младшей дочкой Милой и выглядит лучезарно счастливой.
На втором видео Анастасия танцует в домашней обстановке со своими близкими родственниками. Все очень счастливы, видно, что им комфортно и приятно быть вместе, дурачиться вместе, радоваться простым мгновениям, которые дарит нам жизнь.
«Ты здесь такая счастлива, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало всех и вся вокруг», — подписала кадр Анна Заворотнюк.
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