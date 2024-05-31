«Здесь такая счастливая»: дочь Заворотнюк Анна впервые показала редкие домашние кадры с мамой

Анастасия Заворотнюк и Анна Заворотнюк. Фото: соцсети Анны Заворотнюк

Анна Заворотнюк не скрывает, что не способна утешиться.

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые показала публике домашние кадры с мамой. Наследница актрисы выставила их в соцсети, сопроводив трогательным текстом.

Она призналась, что пять лет не могла найти в себе сил, чтобы заняться фото- и видеоархивами с мамой.

На одном из видеороликов Анастасия Заворотнюк играет с младшей дочкой Милой и выглядит лучезарно счастливой.

На втором видео Анастасия танцует в домашней обстановке со своими близкими родственниками. Все очень счастливы, видно, что им комфортно и приятно быть вместе, дурачиться вместе, радоваться простым мгновениям, которые дарит нам жизнь.

«Ты здесь такая счастлива, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало всех и вся вокруг», — подписала кадр Анна Заворотнюк.

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