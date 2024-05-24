Рано стали поздравлять: профайлер Филатов о связи Муцениеце и Чуйкова

Слухи о том, что Агата Муцениеце и Иван Чуйков в отношениях ходят давно. И вот на премии RU TV, где они выступали в качестве ведущих, звезды опять подогрели слухи о романе.

Артисты вместе исполнили песню, обнялись и публично поцеловались. В адрес Агаты Муцениеце в соцсетях посыпались поздравления с новой любовью.