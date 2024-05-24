Рано стали поздравлять: профайлер Филатов о связи Муцениеце и Чуйкова

Слухи о том, что Агата Муцениеце и Иван Чуйков в отношениях ходят давно. И вот на премии RU TV, где они выступали в качестве ведущих, звезды опять подогрели слухи о романе.
Артисты вместе исполнили песню, обнялись и публично поцеловались. В адрес Агаты Муцениеце в соцсетях посыпались поздравления с новой любовью.
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«Это, конечно, сыгранная роль в видео. Это подтверждается 100% контролируемыми движениями, отсутствием импульсивности, сильным напряжением в руках и лице Агаты и гипертрофированной, напряженной улыбкой после поцелуя.
Однако на будущее надо учитывать, что особенности психотипа Агаты и Ивана могут приводить к тому, что они, что называется, подыграют друг другу так, что на какое-то время вживутся в эти роли и отношения. Пока это еще не начало романа, это тестирование его возможности», — прокомментировал профайлер.
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