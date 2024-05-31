«Очень сильно подставляет Кристину Орбакайте»: об Алле Пугачевой заговорил ясновидящий Дионисий

Ясновидящий Дионисий , разговаривая с журналистом Teleprogramma.pro, заметил, что новая песня Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» может негативно отразиться на дальнейшей судьбе Кристины Орбакайте.

Дело в том, что муж народной артистки Максим Галкин* и она сама давно выразили свою позицию, а вот наследница Примадонны, Кристина Орбакайте, смогла умолчать о своем понимании современного миропорядка.

Сейчас же, после песенных откровений Аллы Борисовны, где она ведет диалог с дочкой, и та рвется на амбразуру сказать некую «правду», мысли наследницы Пугачевой становятся более-менее осязаемыми.

«В настоящий момент Алле Пугачевой недоступны основные каналы выражения своего голоса, поэтому она пытается его проявить через песню. Конечно, этой композицией она очень сильно подставляет свою дочку Кристину Орбакайте», — сказал Дионисий.

Вместе с тем ясновидящий полагает, что глобально Кристина Орбакайте не пострадает из-за песни матери, поскольку давно проживает в Америке. Скорее всего, композиция просто повлияет на ее репутацию, отношение части российской публики.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.