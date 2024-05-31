«Бьется в предсмертной агонии»: Пугачева обескуражила Данко премьерой своей песни

Алла Пугачева и Данко. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева выпустила композицию на интернет-площадках под названием «Не высовывайся, дочка».

Певец Данко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro отреагировал на новую композицию Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», которую певица разместила на различных интернет-платформах.

Артист не смог найти мягких слов для описания данного произведения, музыку к которому Алла Борисовна написала сама.

«Это больше похоже на конвульсии сбитой птицы, которая упала и бьется в предсмертной агонии. Бессмысленно обсуждать всю убогость музыкального материала. Музыка недалекая, больше похожая на скрежет падающей Эйфелевой башни. Сумасшедшая королева, идущая по стопам Нейрона. Бабочка, переродившаяся в гусеницу», — высказался Данко.

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