Психолог Барабанов: «Пугачева не имеет ни психологических, ни ментальных, ни возрастных проблем»

Алла Пугачева удивила многих россиян выходом своей новой песни в интернет-пространстве «Не высовывайся, дочка». В ней она обращается к своей наследнице, которая, судя по словам композиции, хочет что-то сказать широкой публике. И просит ее «забиться в уголок», иначе «потеряет последнее».

В ее песне слышны такие слова как «моральные уроды», «людишки», «убогие». Певица явно на кого-то сильно обижена. При этом некоторые пользователи Сети восприняли это как очередное оскорбление соотечественников и задались вопросом: а не изменилось ли сознание Пугачевой с возрастом, ведь ей все-таки 75 лет?

Сайт Teleprogramma.pro обратился с этим вопросом к клиническому психологу Родиону Барабанову. И он заверил, что с головой у народной артистки все в порядке.

«Алла Борисовна совершенно не имеет ни психологических, ни ментальных, ни уж тем более возрастных проблем, присущих людям этого поколения и этого возраста. Связано это в первую очередь с тем, что она — человек интеллектуального и творческого труда, а потому гораздо лучше умеет сохранять себя в относительно здоровой и физически удовлетворительной позиции», — сказал эксперт.