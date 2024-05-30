Отец Фриске о Заворотнюк, прожившей 5 лет с опухолью мозга: «Долго продержалась»

Отец певицы Жанны Фриске отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, как и его дочь, ушла из жизни из-за рака головного мозга (глиобластомы). Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. С онкозаболеванием она боролась пять лет.

Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что врачи, когда заболела Жанна, говорили, что эта болезнь неизлечима и от нее нет никаких лекарств.

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