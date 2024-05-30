Отец Фриске о Заворотнюк, прожившей 5 лет с опухолью мозга: «Долго продержалась»

Владимир Фриске считает, что могли появиться новые лекарства, продлившие жизнь актрисе. Фото: Global Look Press  

Глиобластома, от которой умерла Анастасия Заворотнюк, считается неизлечимой формой рака мозга.

Отец певицы Жанны Фриске отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, как и его дочь, ушла из жизни из-за рака головного мозга (глиобластомы). Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. С  онкозаболеванием она боролась пять лет.

Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что врачи, когда заболела Жанна, говорили, что эта болезнь неизлечима и от нее нет никаких лекарств.

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«Но, возможно, уже появились какие-то новые лекарства, которые немножко продлили жизнь Анастасии. Думаю, что был хороший уход, хорошая атмосфера дома. Никому не давали никаких комментариев, они молодцы. 

Может, благодаря этому она так долго и продержалась. Пять лет — это тоже время. Ее никто не терроризировал, никто не мешал. Поэтому хоть немножко, но она задержалась на этом свете», — заявил Фриске.

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