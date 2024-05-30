Владимир Фриске о горе матери Жанны после смерти дочери: «Целый год не плакала, а потом ее прорвало»

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после длительной и тяжелой борьбы со страшным заболеванием. Как и певице Жанне Фриске, скончавшейся в 2015 году, Заворотнюк поставили диагноз: рак мозга. 15 июня будет девять лет со дня смерти Жанны Фриске.
Отец певицы Владимир Фриске признался, что пережить смерть дочери ему было очень тяжело. Врач, который начинал лечить в Америке Жанну после постановки ей диагноза, сразу сказал, что надеяться на положительный исход не стоит, эта болезнь неизлечима, поделился в беседе с Teleprogramma.pro Владимир Фриске.
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«Я не знаю, где искать силы после такой утраты. У меня жена не нашла, она целый год не плакала. Даже когда Жанна умерла, она ни слезинки не проронила. На это сил не было. Прорвало ее ровно через год после смерти дочери. Она тогда проплакала целые сутки. Нужно время, чтобы все это принять», — поделился Владимир Фриске.
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