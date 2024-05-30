Владимир Фриске о горе матери Жанны после смерти дочери: «Целый год не плакала, а потом ее прорвало»

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после длительной и тяжелой борьбы со страшным заболеванием. Как и певице Жанне Фриске, скончавшейся в 2015 году, Заворотнюк поставили диагноз: рак мозга. 15 июня будет девять лет со дня смерти Жанны Фриске.

Отец певицы Владимир Фриске признался, что пережить смерть дочери ему было очень тяжело. Врач, который начинал лечить в Америке Жанну после постановки ей диагноза, сразу сказал, что надеяться на положительный исход не стоит, эта болезнь неизлечима, поделился в беседе с Teleprogramma.pro Владимир Фриске.

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