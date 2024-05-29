«В этот момент появляются другие девушки»: о разводе Алсу и Нюши высказалась Анна Калашникова

Анна Калашникова не смогла остаться в стороне от развода звезд Нюши и Алсу. Артистка выразила через сайт Teleprogramma.pro искреннее сочувствие певицам и уверенность, что они в любом случае обретут свое личное счастье.

Вместе с тем Анна Калашникова признала, что даже в историях с изменами отчасти виноваты оба партнера, поскольку в шоу-бизнесе много времени уходит на работу. А вот заботиться о любимом человеке, как ему хотелось бы, не всегда получается.

«Про мужей, конечно, слышала. Очень жаль, что так получилось, верила в их долгие длительные отношения, тем более у каждой пары по двое детей. В шоу-бизнесе очень много соблазна. И, как правило, у артисток большая загруженность. Они не успевают уделять достаточно времени своим личным отношениям, мужьям, семье. Это сказывается на качестве отношений. В этот момент появляются какие-то другие девушки, которые компенсируют мужьям недостаток внимания со стороны жен», — сказала Анна.

Артистка заметила, что и Алсу, и Нюша, обе самодостаточные и успешные девушки, у них обязательно получится направить энергию в нужное русло, забыв про негатив расставания.