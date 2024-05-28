Почему Нюша и Алсу в один день подали на развод — эзотерик Шенгелия: «Хорошее время для разрыва отношений»

Певицы Нюша и Алсу словно сговорились: 24 мая 2024 года вместе подали иски о разводе со своими мужьями. Совпадение? Вряд ли, считает Илья Шенгелия , преподаватель эзотерических практик.

В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro он похвалил выбор времени российскими звездами для похода в суд. Скорее всего, их разводы не будут особенно проблемными.

«24 мая только началась убывающая Луна. Хорошее время для разрыва отношений, избавления от чего-то. Видимо, они выбрали эту дату, основываясь на фазах Луны, а может, им кто-то подсказал из эзотериков. Звезды часто обращаются к услугам профессиональных эзотериков», — прокомментировал эксперт.

Он напомнил, что 23 мая случилось полнолуние, а 24 мая началось убывание Луны.