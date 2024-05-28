Журналист Беккужев не увидел трагедии в разводе Алсу: «Угасли чувства, страсть, эмоции»

В отличие от Нюши, которая открыто признавалась в изменах своего мужа Игоря Сивова и подала на развод, певица Алсу могла просто устать от 18 лет брака с Яном Абрамовым, считает журналист Антон Беккужев.

Сайту Teleprogramma.pro Беккужев сказал, что не видел доказательств измен в семье Алсу, поэтому принимать их всерьез, пожалуй, не стоит.

«Ходят слухи про измену, но никаких конкретных доказательств не было, ее заявлений тоже. На самом деле тут ситуация несколько иная, не как у Нюши с Игорем Сивовым. Алсу с Яном Абрамовым прожила в браке почти 20 лет, 18, у них двое почти взрослых детей. Тут кризис в отношениях. Скорее всего, угасли чувства, угасла страсть, угасли эмоции. Через 18 лет, может быть, они уже живут как сожители, как друзья. Алсу это может не устраивать. Может быть, действительно была какая-то неверность в отношениях, а может быть, они просто охладели друг к другу, нет смысла в продолжении отношений», — высказался Беккужев.

Антон считает, что жить ради красивой картинки семьи не стоит. Тем более что Алсу еще молода и привлекательна, она способна построить новые отношения.

«Мне кажется, ей рано ставить крест на себе и на своей личной жизни. Поэтому не исключено, что она еще выйдет замуж и будет снова счастлива», — предположил собеседник.