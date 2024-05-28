Журналист Беккужев высказался о разводе Нюши: «Простила одну измену, потом другую»

Певица Нюша устала от постоянных измен своего мужа и именно из-за этого решила развестись с Игорем Сивовым, уверен журналист Антон Беккужев . Своими мыслями по этому поводу он поделился с сайтом Teleprogramma.pro.

Антон Беккужев вспомнил, как Нюша была вынуждена признаться в неверности супруга в тот момент, когда вынашивала для него их второго ребенка — сына Саффрона. Собрав гордость в кулак, она все-таки решила простить его и строить семейные отношения дальше.

Увы, но Игорь Сивов не успокоился. По словам Антона Беккужева, в Сети позже появилось видео, на котором муж Нюши уже публично, на светском мероприятии, целовал и обнимал прекрасную незнакомку.

«Мне кажется, Нюша просто уже устала все это терпеть и подала на развод. Вообще, конечно, удивительно, что она так долго терпела, простила сначала одну измену, потом другую. Дошло до того, что муж запросто появился на публике с другой женщиной. Это проявление неуважения к Нюше, потому что по факту в их паре, конечно, она была лидером. Более известной, более состоятельной», — высказался Беккужев.

Собеседник издания вспомнил, что Игорь Сивов на момент знакомства с Нюшей был небольшим чиновником, с которым она познакомилась во время гастролей в одном из регионов России. На тот момент Сивов был женат и имел двоих сыновей.

«Какое-то время Нюша была сама в статусе любовницы, поэтому, по сути, можно сказать, бумеранг певице прилетел. В любом случае я желаю Нюше счастья и надеюсь, что она встретит достойного мужчину, который будет ее уважать, ценить и любить по-настоящему», — заметил Антон.