Почему Аллегрову возмутило исполнение ее хитов звездами «ВИА Суперстар», объяснил Соседов: «Даже хорошие оценки ставила с оговоркой»

Ирина Аллегрова оценила выступления участников «ВИА Суперстар!», которые в последнем выпуске шоу исполнили кавер-версии ее хитов. Певица похвалила группу «Балаган Лимитед», перепевшую композицию «Угонщица». При этом Аллегровой не понравились выступление ВИА «Лейся, песня» с композицией «Не обернусь» и номер группы «Чи-Ли». Больше всех она раскритиковала группу «Стрелки», перепевшую «Свадебные цветы».

Музыкальный критик Сергей Соседов, являющийся членом жюри шоу, заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что все его оценки совпали с оценками Ирины Аллегровой.

«Они абсолютно совпали даже в комментариях. Такое ощущение, как будто Ирина даже за мной повторяла. Судили, конечно, вчера очень строго. Кроме того, существуют еще условия программы: новые аранжировки, необычная подача песни. Мы же не делаем в аутентичных аранжировках. Аллегрова как раз делала акцент на том, что это эксперименты, но ей они не нравятся. В целом ее комментарии были отрицательные. Это было слышно. Даже когда она ставила хорошие оценки, ставила их как будто с оговоркой. Ей не нравились новые аранжировки. И она говорила, что надо делать или лучше, или оставлять в старых версиях, или уж если делать по-новому, то это должно быть блестяще», — рассказал критик.

Однако, как отметил Соседов, у каждого артиста есть удачи, а есть провалы.

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