Соседов резко высказался о вокальных данных Пугачевой: «Она уже 25 лет не поет, а говорит. Смешно даже обсуждать»

Алла Пугачева выпустила новый трек и клип к нему. Сингл под названием «Ложный стыд» уже активно обсуждают в медиапространстве.

Однако музыкальный критик Сергей Соседов категорично заявил, что не намерен слушать новую композицию артистки даже из профессионального интереса.

«Нет, не буду смотреть и слушать. Тема Пугачевой для меня закрыта совершенно. Она мне не неинтересна вообще», — подчеркнул критик в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом он прокомментировал манеру Аллы Борисовны не столько петь, сколько проговаривать текст.

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«Она давно говорит, а не поет. Все давно уже ясно. Уже даже смешно говорить об этом. Потому что настолько навязло в зубах. Об этом говорят 25 лет как минимум, то, что она не поет, а говорит. Это даже не вчера было. Это уже в прошлом веке пошло», — отметил Соседов.

О том, почему у Аллы Пугачевой в какой-то момент пропал голос, музыкальный критик говорить отказался.