«Не знал, что ведущей «Суперстар!» будет снова Лолита»: Соседов высказался о новом сезоне популярного шоу

На телеканале НТВ в середине мая выйдет новый сезон шоу «Суперстар!». Проект запустили немного в другом формате под названием «ВИА Суперстар!», в нем будут участвовать восемь музыкальных коллективов, популярных в 1980–1990-е и нулевые годы.

В состав жюри вошли музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Лера Кудрявцева, а также эстрадные исполнители Стас Пьеха и Наташа Королева.

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что уже давно знал о том, что судейский состав в шоу останется прежним.

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