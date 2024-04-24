«Не знал, что ведущей «Суперстар!» будет снова Лолита»: Соседов высказался о новом сезоне популярного шоу

На телеканале НТВ в середине мая выйдет новый сезон шоу «Суперстар!». Проект запустили немного в другом формате под названием «ВИА Суперстар!», в нем будут участвовать восемь музыкальных коллективов, популярных в 1980–1990-е и нулевые годы.
В состав жюри вошли музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Лера Кудрявцева, а также эстрадные исполнители Стас Пьеха и Наташа Королева.
Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что уже давно знал о том, что судейский состав в шоу останется прежним.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Я только не знал, что Лолита будет снова ведущей шоу. Потому что по ней была неизвестная ситуация. А все остальное я знал.
Чего нам ждать от нового шоу? Все будет то же самое, что и раньше. Только вместо солистов будут ВИА-группы соревноваться. Петь любимые песни. Песни друг друга перепевать. Это будет масштабнее, так скажем. А так все то же самое. Такое же яркое шоу: блистательное, с декорациями, прекрасным монтажом и картинкой», — заявил критик.