Татьяна Буланова призналась, что готова воспользоваться услугами суррогатной мамы

Татьяна Буланова, известная певица, в прошлом году связала себя узами брака с бизнесменом и бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Разница в возрасте в 19 лет не стала препятствием для их счастливых отношений. Пара даже задумывается о расширении семьи, рассматривая возможность суррогатного материнства.

В марте Татьяна отпраздновала свой 55-летний юбилей. Теперь она открыто говорит о том, что сама не сможет выносить ребенка, поэтому не исключает возможность использования услуг суррогатной мамы. Артистка подчеркнула, что найти суррогатную маму сейчас не сложно.

«Если Валера финансово сможет это реализовать, то я не против», — сказала певица в программе «Хватит слухов!» на ЦТВ.

Татьяна не обращает внимания на критику и ненавистников, а доброжелателей благодарит. Она уверена, что человек выглядит настолько, насколько он внутренне настроен, и она настроена на молодость и энергию.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что в 2022 году Валерий Руднев сделал Татьяне предложение руки и сердца, подарив ей роскошное кольцо почти за миллион. Свадьба прошла летом 2023 года и растянулась на два дня.

Певица утверждает, что она наконец-то счастлива, ведь Валерий идеальный партнер: он не зависит от нее, не устраивает скандалы и поддерживает ее профессиональные успехи. Более того, он прекрасно ладит с ее детьми. От прошлых отношений у нее есть сыновья Александр и Никита.