«Ждали мальчика, чтобы назвать Пьером Нарциссом»: у исполнителя хита «Шоколадный заяц» родилась внучка

У российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, скончавшегося почти два года назад, родилась внучка. Это дочь его внебрачного сына Андрэ, который живет в Камеруне.

Внучку исполнителя хита «Шоколадный заяц» назвали Лила, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro вдова артиста Валерия Калачева.

По ее словам, она и ее дочь Каролина общаются с Андрэ, а в июне он прилетит в Россию на годовщину смерти отца.

«У Андрэ дочка родилась. И он ее Каролине и мне показывал. А они ждали сына, чтобы назвать его Пьер Нарцисс», — заявила Калачева.

Также она сообщила, что Андрэ часто ездит на могилу отца, который похоронен в Камеруне, в семейном склепе.

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