«Андрэ унаследовал талант своего отца»: о сыне Пьера Нарцисса — таролог Горшкова

Незаконнорожденный сын Пьера Нарцисса, Андрэ, из Камеруна планирует прилететь летом в Россию для участия в телешоу, пишет MK.RU.
Не исключено, что Андрэ захочет повторить успех своего отца, ведь он тоже, как оказалось, обладает музыкальным талантом. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала таролог
«Он унаследовал талант Пьера Нарцисса почти однозначно. Есть способности именно петь, но он ими не пользуется, либо они ему они сейчас не нужны. У него есть другие таланты, и именно на них в настоящий момент Андрэ ориентируется. Сын Пьера Нарцисса занимается спортом, ему этого пока хватает», — рассказала собеседница издания.
По словам Анны Горшковой, приезд Андрэ в Россию будет осложнен какими-то обстоятельствами. В ближайшее время дороги на родину отца парнишки таролог не увидела на картах.
Также Анна Горшкова разглядела, что Андрэ на самом деле искренне желает посетить Россию и даже остаться здесь, но окончательно выбор на счет своего будущего он не сделал.
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