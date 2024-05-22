«Андрэ унаследовал талант своего отца»: о сыне Пьера Нарцисса — таролог Горшкова

Незаконнорожденный сын Пьера Нарцисса, Андрэ, из Камеруна планирует прилететь летом в Россию для участия в телешоу, пишет MK.RU.

Не исключено, что Андрэ захочет повторить успех своего отца, ведь он тоже, как оказалось, обладает музыкальным талантом. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала таролог Анна Горшкова , сделавшая расклад на наследника артиста.

«Он унаследовал талант Пьера Нарцисса почти однозначно. Есть способности именно петь, но он ими не пользуется, либо они ему они сейчас не нужны. У него есть другие таланты, и именно на них в настоящий момент Андрэ ориентируется. Сын Пьера Нарцисса занимается спортом, ему этого пока хватает», — рассказала собеседница издания.

По словам Анны Горшковой, приезд Андрэ в Россию будет осложнен какими-то обстоятельствами. В ближайшее время дороги на родину отца парнишки таролог не увидела на картах.

Также Анна Горшкова разглядела, что Андрэ на самом деле искренне желает посетить Россию и даже остаться здесь, но окончательно выбор на счет своего будущего он не сделал.