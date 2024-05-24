Вдова Пьера Нарцисса призналась, что до сих пор не вступила в наследство: «Изначально все было записано на меня»

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс, прославившийся после проекта «Фабрика звезд – 2», умер почти два года назад. Артиста не стало после проведенной ему экстренной операции.

Похоронили его в родном Камеруне. У Нарцисса остались жена Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель, которые сейчас живут в Москве.

Валерия Калачева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о наследстве Пьера Нарцисса. Вдова призналась, что она и дочь еще не вступали в наследство, несмотря на то, что прошло уже довольно много времени.

«Вы не поверите, но мы этим еще не занимались. Мы не вступали в наследство. На родине у него много гектаров земли, дома. Поэтому уже действует международное право», — заявила Валерия.

По ее словам, никаких активов у Пьера Нарцисса в России не было.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».