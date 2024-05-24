«Погребняк — самая стильная на «Сокровищах императора». Умеет быть разной»: мнение стилиста-имиджмейкера Темиралиевой

Популярное телешоу «Сокровища императора» на ТНТ не позволяет его участникам активно работать над своими образами. Звезды и их пары облачаются для прохождения состязаний в наряды определенного цвета, которые им предоставили на проекте, благодаря чему команды уже получили негласные названия: «оранжевые», «розовые», «зеленые», «синие», «желтые».

Вместе с тем некоторые звезды исхитряются работать над своим имиджем и в этих непростых условиях.

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева в беседе с журналистом Teleprogramma.pro, к примеру, восхитилась внешностью Карины Кокс, которая хоть и сдержана в своем стиле, но выглядит очень ухоженной.

При этом самой стильной дамой эксперт моды признала Марию Погребняк.

«Погребняк — самая стильная на «Сокровищах императора». Она умеет быть разной, оставляет яркое впечатление о себе, запоминающая. Умеет создавать эффектные образы, на которые хочется смотреть», — сказала Наталья Темиралиева.