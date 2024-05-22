«Ухоженная, знающая себе цену»: о 42-летней Карине Кокс высказалась стилист Наталья Темиралиева

42-летняя Карина Кокс переживает новую волну популярности благодаря участию в проекте «Сокровища императора».
Зрители шоу были немало удивлены, когда узнали, что она всего на три года младше мамы Евгения Ершова, которую все считают едва ли не пожилой женщиной, с трудом справляющейся с испытаниями. При этом Карине Кокс явно никто поблажек на возраст делать не хочет.
Стилист-имиджмейкер
Между тем Карина Кокс хорошо проявляет себя в макияже и прическе, а желтый цвет одежды к тому же ей очень к лицу.
«Она такая женственная, такая взрослая, ухоженная, знающая себе цену. В своем образе она не дает огромного разнообразия. Но если нужно, она сделает волну на волосах, завиток выпустит, челочку-завлекалочку. У нее взрослая, осознанная позиция к внешности, и это привлекает внимание», — прокомментировала эксперт.
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