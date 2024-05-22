«Ухоженная, знающая себе цену»: о 42-летней Карине Кокс высказалась стилист Наталья Темиралиева

42-летняя Карина Кокс переживает новую волну популярности благодаря участию в проекте «Сокровища императора».

Зрители шоу были немало удивлены, когда узнали, что она всего на три года младше мамы Евгения Ершова, которую все считают едва ли не пожилой женщиной, с трудом справляющейся с испытаниями. При этом Карине Кокс явно никто поблажек на возраст делать не хочет.

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева заметила в беседе с журналистом Teleprogramma.pro, что Карина Кокс весьма достойно смотрится на экране, хотя формат шоу не дает особенно самореализоваться в образах, поскольку участники практически всегда в одной и той же одежде.

Между тем Карина Кокс хорошо проявляет себя в макияже и прическе, а желтый цвет одежды к тому же ей очень к лицу.

«Она такая женственная, такая взрослая, ухоженная, знающая себе цену. В своем образе она не дает огромного разнообразия. Но если нужно, она сделает волну на волосах, завиток выпустит, челочку-завлекалочку. У нее взрослая, осознанная позиция к внешности, и это привлекает внимание», — прокомментировала эксперт.