Данко о перебивающейся на Западе случайными заработками Хаматовой: «Возвращаться — плохая примета, пусть там сеет доброе и вечное»

Актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас живет в Европе, перебивается случайными заработками и редко снимается в кино, играя в основном в фильмах друзей-режиссеров.

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.pro высказал мнение, что у Хаматовой вряд ли получится построить карьеру на Западе, при этом, как он отметил, в России ее уже не ждут.

«У нее есть два варианта. Либо „мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус“, либо здесь продолжать свою деятельность. Здесь, по крайней мере, у нее все было хорошо и она занимала ведущие позиции в своей отрасли. Я думаю, что ей нужно там оставаться и не возвращаться. Пусть там продолжает, сеет доброе, вечное среди европейцев. Возвращаться — плохая примета, как говорится», — заявил артист.

Он также не исключил, что Чулпан Хаматова сейчас сама не понимает, что хочет и куда ей дальше двигаться.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».