Данко о перебивающейся на Западе случайными заработками Хаматовой: «Возвращаться — плохая примета, пусть там сеет доброе и вечное»

Актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас живет в Европе, перебивается случайными заработками и редко снимается в кино, играя в основном в фильмах друзей-режиссеров.
Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.pro высказал мнение, что у Хаматовой вряд ли получится построить карьеру на Западе, при этом, как он отметил, в России ее уже не ждут.
«У нее есть два варианта. Либо „мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус“, либо здесь продолжать свою деятельность. Здесь, по крайней мере, у нее все было хорошо и она занимала ведущие позиции в своей отрасли. Я думаю, что ей нужно там оставаться и не возвращаться. Пусть там продолжает, сеет доброе, вечное среди европейцев. Возвращаться — плохая примета, как говорится», — заявил артист.
Он также не исключил, что Чулпан Хаматова сейчас сама не понимает, что хочет и куда ей дальше двигаться.
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«В России она уже все сказала, все сделала. Все себе испортила, что только можно и нельзя. И восстановить репутацию будет достаточно сложно, потому что все будут ей это припоминать. Я считаю, что метаться всегда плохо. Если принял какое-то решение в жизни, нужно идти до конца. Когда ты начинаешь метаться, то не там и не там, и вообще нигде.
Встала она на эту дорожку, пусть уже идет, и жизнь завершает в своем русле. Свято место пусто не бывает. И действительно появятся люди, которые здесь заместят ее на ее же посту», — считает Данко.
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