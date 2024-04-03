Певец Данко о гастрольном туре Анны Асти: «После скандальной вечеринки она будет собирать стадионы»

Певец Данко в беседе с Teleprogramma.pro оценил возвращение Анны Асти на сцену после творческой паузы. Асти участвовала в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой и получила порцию общественного порицания. Она довольно долго не выступала с концертами. В начале апреля певица объявила о первом за несколько месяцев гастрольном туре по России.

По мнению Данко, после участия в скандальной вечеринке звезды получили мощный бесплатный пиар: о них писали во всех СМИ и соцсетях. Он также считает, что теперь на концерты Анны Асти будут идти толпы зрителей и ее гонорары и доходы вырастут в несколько раз.

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