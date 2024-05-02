Певец Данко считает, что Галкин* «поработил» Пугачеву: «Она уже старый человек, сейчас он у руля»

Актер Сослан Фидаров, сыгравший в фильме «9 рота», заявил, что юморист Максим Галкин* проявляет смелость только в соцсетях, а в реальной жизни побоится отвечать за свои слова. Фидаров рассказал, что не знаком с шоуменом, но считает, что это «маленький мальчик у Пугачевой».

Певец Александр Фадеев (более известный под псевдонимом Данко) рассказал Teleprogramma.pro, что был знаком с Галкиным* лично. По его мнению, ситуация сложилась как раз наоборот: это Алла Пугачева находится под влиянием своего молодого и энергичного мужа, поэтому и уехала вслед за ним из России.

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«Мы с ним служили в одном театре. Талантливый молодой парень был. Я думаю, что в его сегодняшней позиции все решили деньги. Алла Борисовна все-таки старый уже человек. А Галкин* ее поработил, потому что он молодой, сильный, энергичный, напористый. И вот он сейчас у руля. Если бы не он, ничего такого мы не увидели. Пугачева просто уехала за мужем и за семьей. Это его позиция», — считает артист.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.